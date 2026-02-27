トリノ五輪女子フィギュアスケート代表の安藤美姫さん（38）が27日までに自身のインスタグラムを更新。ミラノ・コルティナ五輪の中継で“神解説”と話題となった高橋成美さん（34）へ改めて称賛の言葉を贈った。高橋さんとは26日のTBS系「ひるおび」（月〜金曜前10・25）で共演。三浦璃来との“りくりゅう”ペアで日本勢初の金メダルに輝いた木原龍一の最初のパートナーだった高橋さんについて「ペアスケートの道を開いた」と