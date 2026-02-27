【全国天気】ポイント・北海道は湿った大雪に注意・日本海側は午前中雨・関東以西は晴天・北風強いが気温上昇・花粉の猛烈飛散に要注意28日（土）は、日本の東にある低気圧が北上し、北海道の南東海上へ進むでしょう。この低気圧の北側に降水域が広がり、北海道の内陸や東部では、湿った大雪となる所もありそうです。28日（土）夕方までの24時間に、多い所では、40センチの降雪予想となっています。交通障害などにご注意ください。