「大相撲春場所」（３月８日初日、エディオンアリーナ大阪）脊髄損傷の大ケガからの関取復帰を目指す東幕下４枚目の炎鵬（３１）＝伊勢ケ浜＝は２７日、大阪市内の部屋で基礎運動などで汗を流した。全勝なら再十両だった初場所の７番相撲は左足を骨折して臨んだことを明かした。６番相撲も栃丸戦を制した際、左足を痛めた。「骨折ですね。足首の内側と外側の２箇所」と明かした。全勝優勝をかけた延原戦は粘るも敗れた。土俵