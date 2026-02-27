列島に再び春の陽気。早咲きの桜、カワヅザクラも各地で見ごろを迎え、3月3日に迫ったひな祭りのイベントが続々と始まっています。石段にズラリと並ぶ300体のひな人形。ここは岡山・備前市。27日からひな祭りのイベントが始まりました。園児たちも石段に座りひな人形たちと記念写真です。園児は「おひなさまの王冠が大きくてすてきだなって思った」と話しました。中には、備前市出身の山本由伸投手を応援するため、ドジャーブルー