宝塚歌劇団星組公演「恋する天動説」「DYNAMIC NOVA」（2月28日〜4月12日、東京宝塚劇場）の通し舞台稽古が27日、同劇場で行われ、新トップ暁千星が、相手娘役の詩ちづると取材に応じた。どんなトップコンビになっていきたいかと問われると、暁は「お互いを信頼し合って、コミュニケーションを取りながら、2人にしか出せない作品を作っていけたらいいなと思っています」と言い、詩も「暁さんから、尊重し合える関係でと言っていた