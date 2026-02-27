Ｂ２ベルテックス静岡は２７日、ホームの山形戦（２８日、３月１日）に向けて会場となるこのはなアリーナで調整した。前節の青森戦でＰＧ山本愛哉（２１）が４週間ぶりに復帰。第１戦では、１６３センチのＰＧがチームの１１連敗ストップに貢献した。頼りになる男がチームに戻ってきた。１月２５日の熊本戦で左肩を痛めた司令塔が前節の青森戦で２試合連続で途中出場。「ゲーム感はまだまだだった」と言いながら、好プレーを連