◆「ラグザス侍ジャパンシリーズ２０２６」日本―中日（２７日・バンテリンドーム）侍ジャパンの大谷翔平投手（３１）＝ドジャース＝が２７日、３月開催のワールド・ベースボール・クラシック（ＷＢＣ）に向けて行われる中日との壮行試合の試合前練習でフリー打撃を行った。世界が注目する二刀流男の打撃練習が始まると、打撃ケージ付近にナインや関係者が集結し、熱視線を送った。前日の会見では、２７日にフリー打撃を行