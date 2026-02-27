侍ジャパンの大谷翔平投手（３１）＝ドジャース＝が２７日、３月開催のワールド・ベースボール・クラシック（ＷＢＣ）に向けて行われる中日との壮行試合（２７、２８日＝バンテリンドーム）の試合前練習に参加した。キャッチボールを終え、一度はベンチに下がったが、フリー打撃を前に再びグラウンドに登場。すると、大観衆は続々と立ち上がって、スマホの画面を向けた。その姿を見て、警備員は「写真撮影はお座席でお願いし