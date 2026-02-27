◆明治安田Ｊ１百年構想リーグ▽第４節町田―千葉（２７日・Ｇスタ）千葉がアウェーで町田と対戦する。両者のリーグでの対戦はＪ２では３年ぶりで通算成績は千葉の８勝４敗６分。３年前のＪ２での対戦では１勝１敗で、千葉はアウェーで勝利を挙げている。先発メンバーでは前節・水戸戦から５人を入れ替え、ＭＦではエドゥアルドが今季初先発となった。２００９年１１月２２日（ＦＣ東京戦２〇１フクアリ）以来、５９４１