◆「ラグザス侍ジャパンシリーズ２０２６」日本―中日（２７日・バンテリンドーム）ＷＢＣに出場する侍ジャパンの大谷翔平投手（３１）＝ドジャース＝が２７日、中日との壮行試合の試合前練習でフリー打撃を行った。日本ハム時代の同僚・中田翔氏と笑顔で言葉を交わしたあと、大観衆が一斉にスマホを構える中、豪快なスイングを披露。鈴木、吉田のメジャー勢と同じ組でまわり、計２８スイングで１１本のサク越えを放ち、４階