巨人は２７日、那覇キャンプで予定していた韓国ハンファとの練習試合が雨天中止になり、主に室内練習場で練習を行った。午前の守備練習では内野陣が内野ゴロ二塁併殺の練習を入念に行った。ノッカーの吉川大幾内野守備兼走塁コーチが打った瞬間から一塁手が送球を捕球するまでのタイムを、川相ディフェンスチーフコーチが１球ごとに計測。４・１秒を最低ラインとして、俊足打者でも併殺を取れる目安となる３秒台後半を連発した