子育て真っ最中のこどもオレぺサポーターズに、暮らしのこと、ご自身や家族のことについてアンケート。今回も気になる子どものお年玉について。あげる側の大人どうしでルールはあるの？何歳から？金額の目安は？などを調査しました。足並みはそろえる派？親戚間のお年玉ルールルールは、ある派が38.3%、ない派が41.1％とほぼ同率。ではでは、ある派の人にどんなルールがあるのかをきいてみましょう。「年齢・学年によって金