こんにちは！谷中松寿司三代目・料理家の野本やすゆきです。この連載では、寿司屋ならではのテクニックを交えながら、家庭で作りやすいレシピをご紹介しています。今回は、ひな祭りにも作りたい【はまぐりのお吸いもの】！ちょっとしたコツでワンランク上の仕上がりになりますよー！では、さっそく作って行きまーす！▶海鮮ちらし寿司もぜひいっしょに作ってみてね【其の一】水からじっくり煮出すべし！はまぐりのおいしい