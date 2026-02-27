観音寺警察署長に就任する安冨行美さん 香川県警が本部の部長や警察署長など幹部職員を中心とした第一次人事異動を発表しました。 主なものでは刑事部長に現・高松北警察署長の旭 国雄さん、交通部長に現・生活安全部長の井口雅博さん、生活安全部長に現・首席監察官の佐脇伸宏さん、首席監察官に四国警察支局の片松正樹さん、高松北警察署長に現・交通部長の谷田和久さんが就任します。 また観音寺署長には香川県警