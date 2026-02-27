玉島警察署 消防と警察によりますと、27日午後2時ごろ、倉敷市玉島乙島の県道で大型トラックの車両火災がありました。 消防が駆け付け約3時間後に消し止めましたが、大型トラックの荷台に積んでいた家電などが燃えたということです。 この火事で、けが人はいないということです。 27日午後5時30分現在、現場は片側交互通行となっています。