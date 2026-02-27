日銀３月の国債買い入れ予定、2月から変更なし 利付国債（クーポン付国債）の買入れ ● 残存期間「1年以下」 - 1回当たりの買入れ額：1,000億円 - 月間買入れ額：1,000億円 - 実施日：1月7日、2月4日、3月4日 ● 残存期間「1年超～3年以下」 - 1回当たり：2,700億円 - 月間：8,100億円 - 実施日： - 1月：7日、15日、21日 - 2月：4日、12日、18日 - 3月：4日、10日、16日 ● 残存期間「3年超～