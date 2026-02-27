資料画像 ２７日午後、秋田県男鹿市のホームセンターに乗用車が突っ込み店の壁に衝突しました。この事故で、運転していた８０代とみられる男性が意識のない状態で病院に運ばれましたが死亡しました。店の客にけがはありませんでした。