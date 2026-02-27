TH909LE フォステクスは、漆塗りハウジング、バイオダイナ振動板、磁束密度1.5テスラの磁気回路を採用した開放型ヘッドフォン「TH909」を、簡易包装とし、ヘッドフォンスタンドを省いた簡易パッケージ版「TH909LE」をAmazon.co.jp限定で発売した。在庫限りの特別販売で、編集部が27日15時にAmazonで確認したところ、239,800円で販売されている。 開放型で、ハウジングには高級材の水目桜を使い、老舗・坂本乙造商店に