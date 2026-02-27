若者の県外流出という地域課題の解決に向け、中学生に食や観光など山形の魅力を伝える授業が、26日、山形市の中学校で行われました。この「山形の魅力を伝える」授業には、山形市立第六中学校の3年生およそ220人が参加し、会場と各教室をオンラインでつなぎ実施しました。先生役を務めたのは、日本銀行山形事務所の所長川村憲章さんです。日本銀行山形事務所川村憲章所長「山形県の経済規模県内総生産は10年前と比べてどうなって