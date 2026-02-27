日本スケート連盟が27日、公式Xを更新。ミラノ・コルティナオリンピックのフィギュアスケートペアで金メダルを獲得した、“りくりゅう”こと三浦璃来（24）、木原龍一（33）が、『ISU世界フィギュアスケート選手権大会2026』を出場辞退することを伝えた。【写真】かわいすぎる！会見で記者の歓声に爆笑の三浦璃来＆木原龍一Xでは「2026 ISU 世界フィギュアスケート選手権大会三浦璃来／木原龍一組の出場辞退について」との書