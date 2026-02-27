熊本市立学校内の防犯カメラ設置への賛否熊本市教育委員会が、いじめや体罰の防止に向け検討する市立学校内の防犯カメラ設置に関し、児童生徒らにアンケートで賛否を尋ね、結果をまとめたことが、27日分かった。賛成は小学生で65％に上った一方、中学生では半分以下に減少。高校生は「必要でない」が62％を占めた。市教委は結果を踏まえ、設置の議論を進めるとした。アンケートは昨年12月〜今年1月に実施。市立小中高、特別支