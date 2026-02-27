◇バドミントン ドイツオープン2026(2月24日〜3月1日、ミュルハイム)女子シングルスで世界ランク9位の宮崎友花選手がベスト8に進出しました。現地時間26日、2回戦に登場した宮崎選手は、同ランク29位のスコットランドの選手と対戦。過去3戦全勝している相手となります。第1ゲーム、リードを続ける宮崎選手でしたが、ゲームポイントから8連続ポイントを奪われ一気に差を縮められます。それでも冷静にショットを決めていき21-19でこ