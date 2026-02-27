全自治体の52.3％に当たる935自治体で、業務に使う情報システムの全国標準化が、当初目標の2025年度末までに間に合わない見通しとなった。昨年12月末時点の状況をデジタル庁が27日、発表した。昨年10月末時点より192自治体増加した。技術者の不足で事業者の手が回らないことが主な要因。標準化は、住民基本台帳など20業務について、自治体ごとにばらばらだったシステムを国の仕様にそろえる取り組み。全1788自治体の計3万4592