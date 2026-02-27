「最高気温が４０度以上の日」の名称を新たに決めるため、気象庁は２７日、インターネットでアンケート調査を始めた。「炎暑日」「酷暑日」「超猛暑日」など１３候補があり、調査結果や専門家の意見を踏まえて決定した上で、今夏から予報用語に加えるという。現在は最高気温２５度以上を「夏日」、３０度以上を「真夏日」、３５度以上を「猛暑日」と呼んでおり、４０度以上を指す用語はなかった。近年の記録的な高温を受け、新