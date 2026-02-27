ＴＢＳ系「ゴゴスマ」が２７日放送され、ますだおかだ・増田英彦らが出演。「ラグザス侍ジャパンシリーズ２０２６名古屋、侍ジャパン−中日」が行われるバンテリンドーム前から、生中継が行われた。試合開始５時間以上前からドーム周辺は大勢のファンが集まり、男性リポーターが中日の帽子＆ユニホーム姿の野球少年にインタビュー。勝敗予想を聞かれると、「ドラゴンズが絶対勝つので。ジャパンに勝つ気分がある」とドラ愛を