来週のドル円相場は、日銀の政策スタンスや米経済指標を見極めながら方向感を探る展開となりそうだ。予想レンジは１ドル＝１５４円５０銭～１５７円５０銭。 政府が２５日に提示した日銀の次期審議委員の人事案は、２人の後任候補ともに金融緩和や財政出動に積極的なリフレ派の考えに近いとされ、市場では早期の追加利上げ観測がやや後退。ただ、読売新聞オンランが２６日に植田和男総裁がインタビューで利上げ