2月27日（現地時間26日、日付は以下同）。オクラホマシティ・サンダーは、翌28日のデンバー・ナゲッツ戦に向けたインジュアリー・リポートを公開。そのリストに、シェイ・ギルジャス・アレクサンダー（以降SGA）の名前はなかった。 昨シーズンのMVPは、腹部を痛めたことで今月5日のサンアントニオ・スパーズ戦から戦線離脱。オールスターゲームも欠場となり、