任天堂は２７日の取引終了後、株式の売り出しを決議したと発表した。野村信託銀行（退職給付信託三菱ＵＦＪ銀行口）と京都フィナンシャルグループ傘下の京都銀行、ディー・エヌ・エー、りそなホールディングス傘下のりそな銀行が保有する株式を売り出す。売出株数は合計３２６９万７９００株。需要状況に応じて上限４９０万４６００株のオーバーアロットメントによる売り出しも予定する。売