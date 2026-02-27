CP+2026のニコンブースで、「日付写し込み」機能を搭載したニコンZfを展示している。この特別モデルを試せるのは“CP+会場限定”だ。 撮影画像に日付を写しこめる機能で、「フィルムグレイン」機能との相性の良さをアピール。「フィルムグレイン」は2025年10月公開のファームウェアVer.3.00で追加された、写真フィルムのような粒状感を画像に付与できる機能だ。 今のところニコンZシリーズカメラ