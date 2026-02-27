北朝鮮のミサイル問題や台湾有事など、日本を取り巻く安全保障環境は厳しさを増している。しかし、当の日本の防衛中枢は「世界基準」から見れば穴だらけで、笑いものにまでなっているという。いったいどういうことなのか。【写真】この記事の写真を見る（2枚）軍事アナリストの小川和久氏による『総理、国防も安全も穴だらけ！ 国民を守れない国ニッポン』（扶桑社）の一部を抜粋し、背筋が凍る防衛省の実態を紹介する。◆◆◆