【その他の画像・動画等を元記事で観る】 BMSG TRAINEEのYUTA、KEI、RAIKI、TAICHI、KANTAが『QJWeb クイック・ジャパン ウェブ』にて「QJカメラ部」の連載を担当することが決定した。 ■YUTA、KEI、RAIKI、TAICHI、KANTAが“感情が動いた瞬間”を切り取る連載 BMSG TRAINEEは、SKY-HIが主宰するマネージメント／レーベル「BMSG」のアーティスト育成方針のもと、レッスンを受けながらデビューを目指す