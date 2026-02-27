第100回（1日／GII、中山芝1800m）には、昨年の2着馬エコロヴァルツ、得意距離で重賞5勝目を目指すレーベンスティール、中山金杯を制したカラマティアノスなどが出走予定。本記事では、出走各馬の追い切りを診断し、高評価の有力馬や穴馬をピックアップ。ここでは「セイウンハーデス」を取り上げる。 ■セイウンハーデス 前走ジャパンCは、まさかの離し逃げで沸かせたが、2400メートルのGIという