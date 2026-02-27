2023年5月末、近藤プロデューサーから連絡がきた。『万事快調』の原作権が空いたとのことだった。近藤さんの嗅覚は素晴らしく、彼が面白い原作というならきっとそうなんだろうとすぐに本屋に行った。近所の本屋を3軒ほど回ったがどこにも在庫はなし、ただすぐに読まなければという直感から結局図書館で借りることとなった。夕方に借りて一心不乱に読み耽った。ああ、近藤さんは僕にこの原作を撮らせたいのか。そのことが嬉しくて