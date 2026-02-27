警察によりますと、岐阜市粟野西の信号交差点で午前10時40分ごろ、廃材を積んだ中型トラックが横転し、信号機の柱にぶつかりました。信号機の柱は大きく折れ曲がり、積み荷の廃材が散乱しましたが、巻き込まれた人などはおらず、トラックを運転していた30代の男性にもケガはありませんでした。また、事故の影響で交差点内の信号機は全て消え、警察官が手信号で交通整理する事態となりました。トラックは交差点を右折しよう