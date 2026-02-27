「お前の彼女、ブスだよな」--思春期のブラマジ田中さんに突きつけられた友人からの無慈悲な言葉。周囲の美少女と自分を比べ、自己肯定感はどん底まで落ちた。【太ももが3倍に】「丸太じゃん」超ガリガリ→“美しすぎるマッチョ”に変貌した現在の写真【写真ページ】「笑顔がブス。笑わないほうがいい」とまで言われ、心を閉ざしていた彼女が、なぜ今"美しすぎるマッチョ"として注目を集めるまでに変貌を遂げたのか。フィットネス