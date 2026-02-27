お笑いトリオ・ぱーてぃーちゃんの金子きょんちぃが、26日放送のテレビ朝日系バラエティ番組『私が愛した地獄』（毎週木曜 深2：36）に出演。パートナーとの“スキンシップ”をスマホで撮影していることを明かした。【写真】劇的！“ほっそり→ふっくら”のビフォーアフター披露の金子きょんちぃきょんちぃは、清水あいりと3時のヒロイン・かなでとラブホテルでトークを展開。自身のスマホでパートナーとの“スキンシップ”を