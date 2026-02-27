東京マラソンを前に行われたイベントで、笑顔を見せる鈴木健吾（左）と大迫傑＝27日、東京都内3月1日の東京マラソンに出場する男子の新旧日本記録保持者が27日、東京都内で行われたイベントに出席し、昨年12月に日本記録を更新した大迫傑（リーニン）は「体の戻りはいつもより比較的早かった。状態は悪くない」と語った。前回のレース後からけがなく練習を積み、1月は米コロラド州ボルダーでも体を追い込んだ。短期間での出走