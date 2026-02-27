大阪ガスは27日、石炭火力の名古屋発電所（愛知県武豊町）を2027年3月末をめどに廃止すると発表した。設備の経年劣化や環境負荷低減を理由としている。廃止による電力供給力への影響はないという。名古屋発電所は00年4月から運転しており、発電規模は14.9万キロワット。廃止後、大ガスの石炭火力発電所は、名古屋第2発電所（同町）のみとなる。17年の運転開始と比較的新しく、バイオマスの混焼比率も名古屋発電所より高いた