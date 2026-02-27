3月3日のひな祭りを前に、熊本市の中心市街地では、かわいらしい「お内裏様とお雛様」が商店街をパレードしました。 【写真を見る】小さな『お内裏様とお雛様』商店街をパレード「ひな祭りを楽しめる世でありますように」熊本市 色鮮やかな衣装に身を包んだ小さなお内裏様とお雛様。 地元の幼稚園児たちが下通のアーケードを練り歩きました。 保護者「すくすくと健やかに、元気に可愛く成長してい