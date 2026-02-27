去年1月、熊本県天草市で、緊急走行中の救急車が自損事故を起こし、運転していた隊員の呼気からアルコール分が検出された問題で、天草広域消防本部がこの隊員を減給処分としました。 減給3か月の懲戒処分を受けたのは、天草広域消防本部の26歳の男性消防士です。 この隊員は去年1月、天草市の県道で救急車を運転して緊急走行させた際、ハンドル操作を誤り、道路標識や道路沿いの店舗に衝突させました。 天草広域消防本部