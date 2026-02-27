男子テニスで元世界ランク１位のボリス・ベッカー氏（５８＝ドイツ）が、Ｘの乗っ取り被害にあった。同氏のアカウントは、現在「こんにちはＸファミリー！私が自分でサインした６台のＭａｃＢｏｏｋを、６００ドル（約９万４０００円）と送料無料で購入できます！早い者勝ちで、全収益は慈善団体に寄付されます！興味のある方はＤＭはオープンしています」と普段の投稿とは異なる一文と写真が掲載されている。ドイツ