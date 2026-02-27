ラグザス 侍ジャパンシリーズ2026 名古屋野球日本代表「侍ジャパン」が27日、中日との強化試合（バンテリンドーム）に臨む。3月開幕のワールド・ベースボール・クラシック（WBC）連覇を目指し、ドジャース・大谷翔平も合流。この試合にメジャー組は出場できないが、試合前のフリー打撃に登場。4階席へ運ぶ特大の一発を放つなど、球場をどよめきで包み込んだ。29スイング中、11本の柵越えだった。吉田正尚、鈴木誠也のメジャー