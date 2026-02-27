陸上男子マラソンで五輪２大会連続代表の大迫傑（３４＝リーニン）が２７日、東京マラソン（３月１日）のファンミーティングに出席。新たな挑戦の意図を明かした。大迫は昨年１２月上旬のバレンシア・マラソン（スペイン）を２時間４分５５秒の４位で日本新記録をマーク。３４歳で自身３度目の日本記録を更新した。そのレースから今大会までは約３か月。これまでの試合間隔は「大体半年から８か月」だっただけに、異例のチャレ