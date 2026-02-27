ASUS JAPANは、Copilot＋ PCの新製品として「ASUS Zenbook SORA 16」および「ASUS Zenbook SORA 14」の2製品（計6モデル）を2026年3月下旬より順次発売します。実売価格は「ASUS Zenbook SORA 16」が33万9800円〜、「ASUS Zenbook SORA 14」が25万9800円〜（いずれも税込）。 記事のポイント 薄型軽量で長時間のバッテリー持ちを実現したノートPC。軽いだけでなく耐久性にも優れているので、毎日ノートPCを持ち運ぶよう