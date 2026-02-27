東映特撮ファンクラブ（TTFC）サービス開始10周年を記念し、キャストバラエティーの人気企画「あっち向いてホイ野球」の特別編、題して『全東映特撮 あっち向いてホイ野球選手権大会』の配信が決まった。1回戦第1試合は3月1日12時よりTTFCにて配信される。【写真】放送終了から10年が経った『ニンニンジャー』から西川俊介らが集結「あっち向いてホイ野球」は、『王様戦隊キングオージャー』（2023年）のキャストバラエティー