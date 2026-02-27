松本潤が27日、都内にて行われた『ちるらん 新撰組鎮魂歌』の制作発表イベントに出席。主演・山田裕貴の熱意を受けて出演を決めたことを明かした。【写真】豪華キャストが集結！『ちるらん』イベントの模様本作は、迫力あるタッチと圧倒的な画力が魅力の橋本エイジが漫画を担当し、『終末のワルキューレ』でも知られる梅村真也が原作で、幕末の京都を舞台に、最強のサムライ集団・新撰組の志士たちの荒々しくも熱い生き様を、