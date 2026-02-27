日本スケート連盟は２７日、ミラノ・コルティナ五輪フィギュアスケートペアで日本勢初の金メダルに輝いた三浦璃来、木原龍一組（木下グループ）が、３月２４日開幕のフィギュアスケート世界選手権（チェコ・プラハ）の出場を辞退すると発表した。りくりゅうは連盟を通じ、コメントを発表した。「このたび、世界選手権への出場を辞退させていただくことにいたしました。今シーズンはオリンピックを大きな目標としており、シ