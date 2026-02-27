ミラノ・コルティナ五輪フィギュアスケート女子で銅メダルを獲得した中井亜美（ＴＯＫＩＯインカラミ）が２７日放送のＴＢＳ系「ひるおび」（月〜金曜・午前１０時２５分）に生出演。１７歳らしい素顔が明かされた。番組には親友の牛山胡香さんがＶＴＲでインタビュー出演。「みんなでご飯行くのとか、カラオケ行くのとかをモチベーションにして『この試合がんばろうね』とかみんなで話したりして。終わったら、みんなでカラオ