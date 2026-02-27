スマホの故障は、連絡手段だけでなく決済や情報収集まで止まるのがいちばん困るところです。エックスモバイル イオンタウン郡山店は2026年2月1日にリニューアルオープンし、iPhoneとAndroidの高難易度修理まで相談範囲を広げました。買い物動線の中で立ち寄れる立地を活かし、修理と通信相談を一つの窓口で受ける体制へ進化しています！ エックスモバイル「高難易度修理・SIM相談ワンストップ対応」