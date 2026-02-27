ポイ活アプリの使い勝手を左右する「起動の待ち時間」に、はっきり効く改善が入りました。ピクセラは2026年2月20日11時00分、大阪市の本社からEveryPointの大型アップデートを発表しました。同日よりAndroid版とiOS版を同時提供し、短いスキマ時間でも始めやすい導線へ進化しています！ EveryPoint「起動速度2倍・はじめてガイド搭載アップデート」 配信開始日：2026年2月20日配信開始時刻：11:00提供